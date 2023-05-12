Сквер «Самарец» благоустроят в стиле 40-х годов в Самаре до 1 сентября 2023 года

Планируется также сделать посевные газоны с системой автополива. Фото: администрация Самары

В Самаре идут работы по благоустройству сквера «Самарец» в границах улиц Победы, переулков Славный и Штамповщиков. Общественное пространство обновляется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Территорию разделят на прогулочную часть и выставочную. Сквер хотят оформить в стиле послевоенного времени (конца 40-х годов). Образ ретро-сквера создадут с помощью 65 стилизованных светильников, 28 скамеек на чугунных ножках, 20 урн и входной группы с аркой.

Планируется также сделать посевные газоны с системой автополива, высадить 378 кустарников и около 1300 цветов, построить фонтан с подсветкой. Сейчас в сквере уже завершен демонтаж старого покрытия, устроены траншеи под кабели для освещения.

— Специалисты укладывают плитку на пешеходных дорожках, возводят фонтан. На объекте без выходных трудятся около 20 человек, задействованы несколько единиц спецтехники. По контракту все работы должны завершиться до 1 сентября 2023 года, — отметили в администрации Самары.

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