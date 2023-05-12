В Самарской области мужчина избил 11-летнего мальчика за отказ играть с ним в футбол

Буйного мужчину задержали и завели на него уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пьяный мужчина избил 11-летнего мальчика на спортивной площадке. Селянину, ведущему асоциальный образ жизни, не понравилось, что ребенок не захотел играть с ним в футбол. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Все случилось 10 апреля 2023 года в одном из поселков в Шенталинском районе. Трое ребят играли на спортивной площадке в футбол. В какой-то момент к ним подошел пьяный мужчина. Он хотел принять участие в игре, но мальчики ответили ему отказом. Тогда он стал оскорблять детей. Затем схватил одного из них и повалил на землю. Неадекват избил школьника руками и ногами и через некоторое время покинул площадку.

Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу. Вскоре полицейские задержали предполагаемого нападавшего. Им оказался 59-летний местный житель. Он признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Отметим, в настоящее время ребенка выписали домой. Он проходит амбулаторное лечение.

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