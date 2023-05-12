Инноваторы из Самарской области получат 20 млн рублей на свои разработки

Всего на конкурсный отбор программы «Старт-1» от Самарской области подали 51 заявку. Фото: минэкономразвития Самарской области

Инновационные предприятия Самарской области получат 20 млн рублей на реализацию своих проектов. Технопарк «Жигулевская долина» объявил о результатах отбора проектов по программе «Старт».

— В 2022 году из Фонда содействия инновациям привлекли рекордную сумму – 364 миллионов рублей. Мы продолжаем содействовать нашим разработчикам в привлечении федеральной поддержки. Также активно используются и региональные инструменты, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Всего на конкурсный отбор программы «Старт-1» от Самарской области подали 51 заявку. Грант в размере четырех миллионов рублей на реализацию проекта по разработке программного обеспечения для персонала очистных сооружений получит резидент технопарка ООО «ЭкоСмарт».

В списке победителей также оказался проект по разработке программно-аналитического комплекса по ведению автоматического документооборота. Он получит такое же финансирование. А на участие в отборе программы «Бизнес-Старт» была подала одна заявка, которая и победила.

Так, 12 миллионов рублей получит еще один резидент технопарка ООО «Планима Трассерс». Комфортные условия для успешного развития технологических стартапов и инновационных предприятий в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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