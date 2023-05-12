Особый противопожарный режим установили в Самарской области с 15 мая по 1 октября 2023

В это время будет действовать запрет на использование открытого огня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Самарской области установили особый противопожарный режим. Он будет действовать с 15 мая по 1 октября 2023 года. Об этом сообщили в правительстве региона.

Это делается в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории региона. В это время будет действовать запрет на использование открытого огня и выжигание сухой травянистой растительности.

То есть нельзя разводить костер в лесу или рядом с ним, поджигать сухую траву, бросать непотушенные спички или сигареты, пользоваться в лесу пиротехническими изделиями.

Помимо этого, если в период особого противопожарного режима наступят 4-5 классы пожарной опасности, то власти вправе ввести ограничение на посещение лесов. Напоминаем, специализированная диспетчерская служба работает круглосуточно: 8(846)2310063.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.