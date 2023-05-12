Гастроли независимого театра Les Partisans пройдут в Самаре с 19 по 21 мая 2023

Артисты выступят на сцене театра "Город"

В Самаре с 19 по 21 мая 2023 года состоятся «Большие гастроли» одного из лучших независимых театров России Les Partisans. Мероприятие организует ФГБУК Росконцерт согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкульта РФ.

На сцене театра «Город» в Самарской областной научной универсальной библиотеке покажут три спектакля: научно-фантастическую драмеди «Заходит андроид в бар» (16+, 19 мая, 19:00), фантастическую сагу о войне роботов и людей по стихам Федора Сваровского «Солнце ромеев» (16+, 20 мая, 19:00) и криминальную драму по пьесе Миши Соловьева «Деликатес. Удмуртская история преступлений» (18+, 21 мая, 19:00). Последняя была отмечена экспертами фестиваля «Золотая маска».

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, творческие коллективы страны активно поддержали идею воссоздания единой гастрольной системы. С каждым годом программы «Большие гастроли» и «Мы — Россия» привлекают все больше участников. Для артистов это возможность приобрести уникальный профессиональный опыт и заряд творческой энергии, а для жителей малых и крупных городов — увидеть лучшие спектакли и концерты.

Подробная программа «Больших гастролей» представлена здесь.

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