Ящики для сбора книг жителям Донбасса появились в Кировском районе Самары

Сбор литературы идет в рамках тематический акции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стартовала акция «Подарим книги Донбассу». В ее рамках жители могут поделиться русскоязычной литературой с библиотеками Донбасса. Сделать это можно, опустив книгу в специальный бокс. Его можно узнать по яркой расцветке и тематической надписи.

Ящики для сбор книг уже установили в Кировском районе города. Опустить туда можно любую литературу: художественную, техническую, научно-познавательную, справочную, детскую. В дальнейшем ее передадут жителям Донецкой и Луганской Республик.

Напомним, акция реализуется Ульяновской общественной исторической библиотекой, которая стала победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. В рамках проекта планируется обеспечить книжной литературой 160 библиотек Донбасса.

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