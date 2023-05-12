В Самаре женщины мечтают провести отпуск на море, а мужчины хотят остаться дома

Еще 11% жителей назвали в качестве оптимального решения отдых на даче или в деревне. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис SuperJob выяснил, где по мнению жителей Самары лучше провести летний отпуск. Так, женщины считают, что на море, а мужчины – дома.

В целом 17% самарцев назвали хорошим отдыхом поездку на любое море, 16% думают, что лучше остаться дома. При этом именно у женщин в приоритете отдых на море или даче, а мужчины оказались большими домоседами.

Еще 11% жителей назвали в качестве оптимального решения отдых на даче или в деревне. Если выбирать по конкретным местам, то за отпуск в Крыму – 8% респондентов, за курорты Краснодарского края – 4%, за отпуск на любых речках или озерах – 3%.

Еще часть самарцев хотят отправиться в любую дружественную зарубежную страну. Были и другие варианты лучшего летнего времяпрепровождения: путешествие по городам Росси, отшельничество, поход в горы, путешествие на Байкал, в Дагестан, Абхазию и на азиатскую часть континента.

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