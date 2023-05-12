Дожди и грозы ждут жителей Самарской области в выходные 13-14 мая 2023 года

В выходные в Самарской области будет облачно, но с прояснениями Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области в предстоящие выходные 13-14 мая 2023 года. По прогнозам синоптиков будет тепло, но дождливо.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на субботу, 13 мая 2023 года, местами по региону пройдет небольшой дождь. Скорость северного, северо-западного ветра составит 5-10 м/с, а температура воздуха — около +4...+9 градусов. Днем будет облачно, но с прояснением. Существенные осадки не ожидаются. Ветер усилится до 7-12 м/с. Воздух прогреется до +17...+22 градусов.

В ночь на воскресенье, 14 мая 2023 года, местами по Самарской области пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость юго-западного ветра составит 3-8 м/с, а температура воздуха — около +7...+12 градусов. Аналогичная погода ожидается и в дневные часы. Однако ветер будет дуть уже со скоростью 6-11 м/с. Столбик термометра поднимется до +16...+21 градуса.

Погода в начале новой рабочей недели тоже обещает быть дождливой.

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