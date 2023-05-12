Три пригородных автобуса перешли на регулируемые тарифы в Самарской области

Стоимость проезда в автобусах установили на уровне 30, 35 и 75 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области три межмуниципальных маршрута перевели на регулируемый тариф. Изменения коснулись пригородных автобусов №№ 119, 139 и 177. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автодорог.

Так, теперь стоимость проезда в автобусе № 119 «Самара (ПАВ) — п. Гранный (Новокуйбышевск)» будет составлять 35 рублей. В автобусе № 139 «Самара (а/с «Аврора») — п. Рощинский» — 75 рублей. А в автобусе № 177 «Самара (ПАВ) — п. Преображенка» — 30 рублей.

Все эти маршруты курсируют ежедневно с 5-6 часов утра до 8-9 часов вечера. Ознакомиться с подробным расписанием движения автобусов № 119, 139 и 177 можно здесь.

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