В Самарской области восстановят муниципальные дороги в районе трассы «Обход Тольятти»

Глава региона осмотрел объекты в рамках рабочей поездки в Шигонский район. Фото: Андрей Савельев

В Самарской области приведут в порядок дорогу между селами Малячкино и Байдеряково. Соответствующую задачу перед областным Минтрансом поставил губернатор Дмитрий Азаров после рабочей поездки в Шигонский район.

Глава региона посетил муниципалитет после жалоб местных жителей. Накануне они сообщили, что состояние дорог оставляет желать лучшего – по ним регулярно ездит тяжелая техника, перевозящая материалы для трассы «Обход Тольятти». Уже на следующий день Дмитрий Азаров лично оценил обстановку и поручил Минтрансу обновить дороги.

– Между двумя населенными пунктами протяженность дороги составляет три километра. К июлю она будет приведена в нормативное состояние, – обратился к губернатору министр транспорта Самарской области Иван Пивкин.

Глава Шигонского района Сергей Строев отметил, что по этой дороге проходит школьный маршрут.

– Это дополнительная ответственность. В июле дорога уже должна быть приведена в нормативное состояние, чтобы была возможность организовать безопасные перевозки детей в рамках школьного маршрута. Попрошу держать это вопрос на особом контроле, – поручил Дмитрий Азаров руководителю областного минтранса.

Напомним, «Обход Тольятти» с мостовым переходом через Волгу – самый крупный проект в России, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Сейчас техническая готовность трассы составляет 77%. Ее планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.