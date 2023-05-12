Житель Тольятти пришел к 79-летней пенсионерке попросить стакан воды и похитил деньги

Похищенные деньги тольяттинец уже успел потратить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале мая этого года в Тольятти у 79-летней местной жительницы незнакомец похитил 15 тысяч рублей. Мужчина постучал к ней в дверь и попросил налить стакан воды.

— Пенсионерка сходила на кухню взяла стакан с водой, а по возвращению в коридор незваный гость начал ей угрожать физической расправой и потребовал деньги. Женщина отдала сбережения, и мужчина убежал, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Похититель попал на запись с камер видеонаблюдения, установленных в домофоне подъезда. В тот же день его задержали возле одного из многоквартирных домов. При виде полицейских он попытался скрыться, но после непродолжительной погони был пойман.

Вором оказался 45-летний местный житель, который ранее уже был неоднократно судим за имущественные преступления. По его словам, увидев в квартире пенсионерку, он решил воспользоваться ее беспомощностью. Похищенные деньги тольяттинец уже успел потратить.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, а мужчина заключен под стражу.

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