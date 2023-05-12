Самарские выпускники проявили повышенный интерес к IT и медицине в 2023 году

Стать «айтишниками» планируют 32% будущих студентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские выпускники стали чаще интересоваться медициной и IT. Они выбирают факультеты, связанные именно с этими направлениями. Информацию сообщили в сервисе SuperJob.

Многие школьники, окончившие 11 классов, планируют поступать в вузы – таковых оказалось 47%. Об этом рассказали их родители. Самая популярная сфера в 2023 году – информационные технологии: ее выбрали дети 32% опрошенных. На втором месте оказалась профессия врача (17%), на третьем – инженера (10%). Дети 8% респондентов готовятся к поступлению на экономиста, 3% – на юриста, дизайнера, архитектора и тренера.

Интересно, что многие подростки не намерены идти в 10-е классы. Уйти из школы после 9-го планируют 30%. Тем не менее, они также делают выбор в пользу IT-специальностей и медицины.

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