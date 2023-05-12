Водитель «Лады Гранты» сбил ребенка на самокате в Промышленном районе Самары

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 11 мая, в 15:20 в Самаре произошло ДТП, в ходе которого пострадал ребенок. В Промышленном районе 40-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил мальчика на самокате.

— Мужчина ехал по проспекту Кирова. ДТП произошла по ходу движения в районе дома № 342А, где он и наехал на ребенка, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В это время 12-летний ребенок на детском самокате переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобилист сбил маленького пешехода.

В результате ДТП ребенок пострадал, его доставили в лечебное учреждение, где после обследования врачи отпустили самарца домой. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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