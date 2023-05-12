Психолог Абравитова объяснила, почему некоторые взрослые спят с мягкими игрушками

Привычка спать с игрушками может быть вызвана недополучением материнского тепла и внимания Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Психолог Марианна Абравитова объяснила, почему некоторые взрослые продолжают придерживаться детских привычек. Речь идет о тех людях, кто все еще спит с мягкими игрушками.

- Корни этой привычки нужно искать в детстве. Те дети, которые привыкли спать с мягкой игрушкой, обычно недополучают материнскую ласку и инстинктивно ищут ей замену. Прижимая игрушку к себе, ребенок получает суррогат материнства в плане объятий, тактильности, тепла, - рассказала ФАН психолог.

По словам Марианны Абравитовой, вырастая, такие люди не умеют получать любовь извне. Расставание с игрушкой может привести к появлению у них невроза или других тревожных чувств. Специалист отметила, что сейчас выпускают такие игрушки, которые по тактильным ощущениям похожи на человеческое тело. Это позволяет людям, которые недополучили материнского тепла в детстве, стабилизировать эмоциональный фон и спокойно спать.

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