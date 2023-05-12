В Самаре открыли памятную табличку военному коменданту Георгию Петрунину

Открытие посетили ближайшие родственники и сослуживцы коменданта. Фото: пресс-служба ЦВО

В Самаре состоялось торжественное открытие памятной таблички военному коменданту города подполковнику Георгию Петрунину. Мероприятие посетили родные, близкие и сослуживцы бойца, а также представители командования общевойсковой армии ЦВО, мэрии и общественных организаций.

– Георгий Петрунин был человеком многогранным, но самая большая его грань – это человечность, – поделился исполняющий обязанности военного коменданта Самары майор Вольховский.

Собравшиеся возложили у таблички цветы и почтили память бойца минутой молчания. Мероприятие завершилось прохождением парадного расчета военнослужащих и юнармейцев.

Георгий Петрунин героически погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации. За свою высочайшую жертву и боевые заслуги, проявленные при выполнении воинского долга, он награжден орденом мужества посмертно.

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