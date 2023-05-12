Самарский депутат Александр Хинштейн предложил ввести мораторий на использование беспилотников

Парламентарий считает, что в условиях СВО беспилотники представляют собой повышенную угрозу
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн предложил ввести мораторий на использование беспилотников гражданскими лицами. Об этом он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» в Самаре.
- В Госдуме сейчас находится наша инициатива о наделении силовых ведомств правом пресекать движение БПЛА во всех сферах, а не только в воздухе. Я предложил до того момента, пока законодательно не урегулирован этот аспект, ввести мораторий единый для всех. Мы живем сейчас в реалиях, когда на первый план выходят здоровье и безопасность, - отметил парламентарий.
По словам Александра Хинштейна, в условиях СВО беспилотники представляют собой повышенную угрозу. Тем более, что сейчас нет закона, который бы комплексно регулировал их применение. Депутат считает, что подобный закон необходимо разработать и принять как можно быстрее.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал