Самарский депутат Александр Хинштейн предложил ввести мораторий на использование беспилотников

Парламентарий считает, что в условиях СВО беспилотники представляют собой повышенную угрозу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн предложил ввести мораторий на использование беспилотников гражданскими лицами. Об этом он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» в Самаре.

- В Госдуме сейчас находится наша инициатива о наделении силовых ведомств правом пресекать движение БПЛА во всех сферах, а не только в воздухе. Я предложил до того момента, пока законодательно не урегулирован этот аспект, ввести мораторий единый для всех. Мы живем сейчас в реалиях, когда на первый план выходят здоровье и безопасность, - отметил парламентарий.

По словам Александра Хинштейна, в условиях СВО беспилотники представляют собой повышенную угрозу. Тем более, что сейчас нет закона, который бы комплексно регулировал их применение. Депутат считает, что подобный закон необходимо разработать и принять как можно быстрее.

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