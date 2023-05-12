Несколько домов Самары останутся без холодной воды 16 и 17 мая 2023 года

Воду отключат в связи с ремонтными работами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе специалисты ООО «РКС-Самара» вновь проведут ремонтно-профилактические работы. В связи с этим по нескольким адресам могут возникать трудности с подачей водоснабжения. Рассказываем, какие дома временно останутся без ХВС.

16 мая 2023 года планируется снижение давления ХВС по следующим адресам: проспект Карла Маркса, 410б, 424, 450, 414, 416, 418, 420, 422, 432, 434, 436, 436а, 436б , 438б, 438а, 438, 440, 444, 446, 448, 448а, 396, 400, 404, 408, 398, 402, 406, 410; улица Стара Загора, 257, 255, 255а, 253, 251, 249, 247; улица Ташкентская, 92,94, 96, 98, 100, 102, 106. Ограничения продлятся с 10:00 до 3:00.

17 мая 2023 года холодной воды не будет на улице Ляпиговская, 1а, 3а, 4, 5, 6, 9; улице Арбатская, 1, 3, 5, 7; улице Фестивальная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5а, 6; улице Ковровская, 8, 6, 4, 10; улице Восковая 7, 5, 3, 9. ХВС отключат с 10:00 до 18:00.

Запастись водой можно будет в бойлере, который установят на улице Ляпиговская, 3а.

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