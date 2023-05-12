Первый этап чемпионата по дрифту DRIFT THAT пройдет в Самаре 14 мая 2023 года

Фестиваль скорости состоится на площадке у ТК "Амбар" / Фото: предоставлено пресс-службой Global Vision

В воскресенье, 14 мая, в Самаре пройдет первый этап чемпионата по дрифту DRIFT THAT 2023. Площадкой его проведения станет парковка у ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5).

В первом этапе примут участие более 50 автоспортсменов из Самары, Тольятти, Уфы, Саратова, Казани, Ульяновска, Екатеринбурга, Орска, Рязани и других городов. Специальным гостем соревнований станет бывший пилот RDS GP и команды Fail Crew, а ныне наставник участников шоу «Дорога в дрифт» Максим Твардовский из Санкт-Петербурга.

Зрителей ждет настоящий фестиваль скорости. В программе: сотни заездов, выставка самых ярких и эффектных автомобилей, соревнования по автозвуку, роспись авто. Любители адреналина смогут проехать трассу с пилотом на DRIFT TAXI. Начало мероприятия — в 11:00. Вход бесплатный.

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