В Самаре переустроят газовые магистрали в районе строительства станции «Театральная»

Сейчас на перекрестке улиц Вилоновской и Галактионовской ведется переустройство водовода Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается переустройство инженерных сетей в районе строительства станции метро «Театральная». В ближайшее время будет переустроен водовод диаметром 800 мм, расположенный на перекрестке улиц Вилоновской и Галактионовской. После этого работы стартуют на газовых магистралях. Специалисты переустроят два объекта диаметрами 300 мм и 400 мм среднего и высокого давления.

– Газовые магистрали пересекают тоннели метрополитена, поэтому по нормативам должны быть в футлярах. В скором времени специалисты займутся перекладкой газовых коммуникаций, при этом их вынос не предусмотрен – в существующих локациях смонтируют новые трубы, защищенные футлярами, – рассказал заместитель директора ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» Александр Богданов.

По данным мэрии, сейчас специалисты также работают в районе пересечения улиц Полевой и Ново-Садовой – там ведутся вспомогательные работы. Ожидается приезд автокрана из Москвы и поставка комплектующих для второго тоннелепроходчика.

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