Дмитрий Азаров проверил качество работ на соцобъектах Шигонского района

Глава региона оценил качество капитального ремонта учебного заведения в селе Малячкино Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил с рабочей поездкой Шигонский район. Там он оценил качество капремонта школы в селе Малячкино, ход обновления ДК и новый ФАП в селе Байдеряково.

Так, здание школы в селе Малячкино привели в порядок в 2022-м. Там отремонтировали кровлю и фасад; обновили внутреннюю отделку, мебель и оборудование; заменили окна, двери и инженерные коммуникации, а также благоустроили прилегающую территорию — сделали универсальную спортивную и детскую площадки. По словам учеников, стало очень красиво.

— Мне школа тоже понравилась, очень уютно и красиво. Надеюсь, что вы будете бережно относиться к созданной красоте и приумножать ее. Уверен: наставники, учителя и директор школы вас в этом поддержат, — отметил глава региона.

Дмитрий Азаров также осмотрел школьный музей, где представлены несколько экспозиций: об истории и развитии села, о героях Великой Отечественной войны и тружениках тыла, об участниках СВО. Губернатор похвалил ребят за то, что они чтут достойных граждан РФ и защитников Отечества, и пообещал помочь с новыми экспонатами для музея.

В селе Байдеряково глава региона посетил ДК, в котором сейчас идет ремонт. Готовность объекта составляет 35%. Закончить обновление здания планируется к 1 августа 2023 года. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что после обновления дом культуры сможет привлечь еще больше жителей.

Также губернатор побывал в новом фельдшерско-акушерском пункте, который возвели осенью 2022 года. Учреждение, в котором работают два сотрудника, обслуживает 440 взрослых и 98 детей. Дмитрий Азаров призвал медиков увеличить охват диспансеризации в селе — активнее приглашать жителей на прохождение обследований, которые позволяют выявить различные заболевания на ранних стадиях.

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