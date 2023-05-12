Продажу алкоголя запретят в Самарской области 23 мая 2023 года

Продажу алкоголя запретят из-за последних звонков в школах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на один день запретят продавать алкоголь. Ограничение на торговлю спиртным введут в Жигулевске. Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.

- Установить 23 мая 2023 года с 8 до 23 часов полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории Жигулевска. Это связано с проведением мероприятий по случаю окончания обучения в школах, - говорится в документе.

Отметим, что запрет не будет распространяться на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.

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