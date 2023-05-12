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НовостиОбщество12 мая 2023 13:11

Суд обязал областной Минздрав обеспечить жителей Пятой просеки в Самаре медпомощью

Самарцы пожаловались на нехватку медицинских учреждений в районе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Сейчас участок обслуживает только поликлиника №14

Сейчас участок обслуживает только поликлиника №14

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский районный суд обязал министерство здравоохранения Самарской области обеспечить жителей Пятой просеки медицинской помощью. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Разбирательства начались после многочисленных жалоб самарцев. Жители сообщали, что в районе не хватает медицинских учреждений. Участок обслуживает только поликлиника №14, а нагрузка на нее из-за плотной застройки довольно высокая.

В ситуацию вмешался первый заместитель прокурор Самарской области Игорь Харитонов. Он направил иск к региональному Минздраву, в котором потребовал обеспечить жителей медпомощью. Сделать это необходимо за счет соблюдения норматива количества прикрепленного населения к терапевтическим и педиатрическим участкам, а также участкам врачей общей практики.

Суд требования удовлетворил.

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