Суд обязал областной Минздрав обеспечить жителей Пятой просеки в Самаре медпомощью

Сейчас участок обслуживает только поликлиника №14
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самарский районный суд обязал министерство здравоохранения Самарской области обеспечить жителей Пятой просеки медицинской помощью. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Разбирательства начались после многочисленных жалоб самарцев. Жители сообщали, что в районе не хватает медицинских учреждений. Участок обслуживает только поликлиника №14, а нагрузка на нее из-за плотной застройки довольно высокая.
В ситуацию вмешался первый заместитель прокурор Самарской области Игорь Харитонов. Он направил иск к региональному Минздраву, в котором потребовал обеспечить жителей медпомощью. Сделать это необходимо за счет соблюдения норматива количества прикрепленного населения к терапевтическим и педиатрическим участкам, а также участкам врачей общей практики.
Суд требования удовлетворил.
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