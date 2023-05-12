В Самаре автобусы № 2, 23, 47 направили в объезд из-за ДТП 12 мая 2023 года

Три автобуса временно изменили трассу следования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 12 мая 2023 года, в Самаре временно изменили схемы движения три автобуса. Трассу следования пришлось скорректировать маршрутам №№ 2, 23 и 47. Причина — авария на дороге.

— На пересечении улицы Ново-Садовой и проспекта Масленникова в направлении Московского шоссе произошло ДТП постороннего транспорта. Автобусы №№ 2, 23 и 47 направлены в объезд, — сообщили в компании-перевозчике.

Пока автобусы будут курсировать по проспекту Ленина, улицам Челюскинцев и Мичурина. Они должны вернуться на прежний маршрут после устранения последствий аварии. Сколько времени это займет, пока не ясно.

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