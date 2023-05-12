Три новые школы откроются в Самаре в 2023 году

Строительство объектов ведется в рамках концессионных соглашений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в областной столице появится сразу несколько новых школ. Их построят в рамках концессионных соглашений. Информацию сообщили в министерстве строительства Самарской области.

Одно из образовательных учреждений откроется в Волгаре. Школа будет вмещать 1100 учеников. В настоящий момент на объекте выполняются работы по кирпичной кладке стен, устройство насыпи и монтаж плит перекрытий. Техническая готовность составляет 24%.

Другая школа находится в Крутых Ключах. Сейчас на площадке идут подготовительные работы. А в Южном городе откроется учреждение на 1500 мест.

– На объекте продолжаются работы по устройству кровли, утепление фасадов здания, внутренняя отделка, монтаж систем вентиляции, отопления, водоснабжения, электромонтажные работы. Завершается монтаж наружных сетей, – рассказали в областном Минстрое.

Сдать школы должны уже в этом году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.