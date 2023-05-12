Пятеро человек погибли в ДТП с Chevrolet и большегрузом в Самарской области

На месте аварии сейчас работают полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в пятницу, 12 мая 2023 года, в Самарской области произошла смертельная авария, которая унесла жизни пятерых человек. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

ДТП случилось примерно в 17:08 в Большеглушицком районе. По предварительным данным, водитель Chevrolet Cobalt выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом. В результате аварии погибли пятеро человек, все находились в легковом авто.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они обеспечили беспрепятственный проезд транспорта, установили и опросили очевидцев, зафиксировали обстановку. Обстоятельства трагедии устанавливаются.