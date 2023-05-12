Дмитрий Азаров встретился с родными бойцов СВО в Шигонском районе

Родственники бойцов задали главе региона интересующие вопросы. Фото: Светлана Осьмачкина

В рамках рабочей поездки в Шигонский район губернатор Дмитрий Азаров встретился с родными военнослужащих. Глава региона поинтересовался, во всех ли случаях социальные службы оказывают содействие, есть ли вопросы, к решению которых нужно подключиться лично ему.

– В Самарской области выстроена система поддержки семей военнослужащих. Когда я бываю в городах и районах, хочу лично убедиться, что все работает. Хотел бы понять, как в Шигонском районе система настроена и есть ли контакт, постоянное внимание со стороны социальных работников, есть ли какие-то проблемы, которые нужно урегулировать, – обратился к собеседникам Дмитрий Азаров.

Родные бойцов отметили, что в этом плане работа в районе налажена – семьи защитников Отечества окружены заботой.

– Если у меня какая-то проблема появилась – ее решают. У меня все хорошо в этом отношении, – отметила одна из матерей военнослужащих и поблагодарила губернатора за помощь с оформлением земли, где были сложности.

Еще одна участница встречи рассказала, что ее дети побывали на Параде Победы в Москве. Она поблагодарила главу региона и региональное отделение партии «Единая Россия» за такую возможность.

Мать одного из бойцов сообщила губернатору, что у нее возникла проблема с проведением газа - долго оформляют документы. Дмитрий Азаров попросил главу района взять ситуацию на личный контроль, а также передать информацию в министерство энергетики и ЖКХ региона.