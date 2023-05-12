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НовостиОбщество12 мая 2023 16:29

Шесть вагонов метро отправили из Самары в Санкт-Петербург для капремонта

В северную столицу уехали 2 головных и 4 промежуточных вагона
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Транспорт должен прибыть на место через 3-4 дня

Транспорт должен прибыть на место через 3-4 дня

Фото: администрация Самары

В пятницу, 12 мая 2023 года, из Самары в Санкт-Петербург отправили 6 вагонов метро – 2 головных и 4 промежуточных. Там транспорт будет капитально отремонтирован. Информацию сообщили в горадминистрации.

Перед отправкой вагоны подготовили, в частности, демонтировали часть оборудования. Транспорт перегоняют по железной дороге. Вагоны прицепили к тепловозу – тяговая сила локомотива и потребуется для перемещения под «прикрытием» специальных вагонов сопровождения. Состав также сопровождают специалисты ремонтного завода.

Предполагается, путь до Санкт-Петербурга займет 3-4 дня. В рамках контракта работы должны быть завершены до конца ноября. После готовности вагонов будут проведены пуско-наладочные работы. В декабре вагоны выйдут на линию и будут обслуживать пассажиров.

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