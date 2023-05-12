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НовостиОбщество12 мая 2023 16:51

Перекладка теплотрасс стартовала в Самаре в мае 2023 года

Работы идут на улице Шостаковича в Ленинском районе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Протяженность теплотрассы, которая подлежит реконструкции, составляет 239,5 метра

Протяженность теплотрассы, которая подлежит реконструкции, составляет 239,5 метра

Фото: администрация Самары

В Самаре стартуют сезонные работы по перекладке теплотрасс. Первым делом специалисты вышли на улицу Шостаковича. В прошедший отопительный сезон здесь было зафиксировано несколько технологических повреждений, в связи с чем участок включили в план перекладок в текущем году.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, протяженность теплотрассы, которая подлежит реконструкции, составит 239,5 метра. Работы выполнит подрядчик в лице ООО «Стройрезерв». Отмечается, что жители неудобств испытывать не будут – подача коммунальных ресурсов сохранится в полном объеме.

Завершить перекладку и благоустроить территорию необходимо до 8 июня 2023 года.

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