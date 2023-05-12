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НовостиПроисшествия12 мая 2023 17:24

В Самарской области мужчина вывез неприятеля в лес и до смерти забил металлической палкой

Пострадавший скончался от полученных травм
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В ближайшее время убийца предстанет перед судом

В ближайшее время убийца предстанет перед судом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд поставит точку в жуткой истории, которая произошла в Самарской области. Один из местных жителей вывез мужчину в лес и до смерти забил его палкой.

Как сообщили в прокуратуре региона, преступление было совершено в Ставропольском районе. Посетитель магазина – как выяснится позднее, житель Тольятти – велел мужчине ехать с ним в лесной массив. Там он достал палку с металлической насадкой и избил несчастного. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Мотивом к убийству послужили личные неприязненные отношения.

В отношении тольяттинца возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Материалы уже переданы в суд. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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