Совет директоров «Крыльев» решит судьбу гендиректора Андреева после матча с «Локомотивом»

Судьба Вадима Андреева на посту гендиректора "Крыльев" решится 16 мая. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Стала известна дата ближайшего заседания Совета директоров ПФК «Крылья Советов». Как сообщил «КП-Самара» глава коллегиального органа Габибулла Хасаев, Совет соберется во вторник 16 мая.

Главная интрига заседания — будет ли принята отставка генерального директора самарского клуба Вадима Андреева. Демарш руководителя «Крыльев» состоялся после игры самарцев в Нижнем Новгороде, в которой судья Галимов принял три неверных ключевых решения в пользу «Пари НН», и «Крылья» проиграли 1:2.

Андреев заявил, что подает в отставку в знак протеста против судейского беспредела и с целью привлечь внимание общественности к проблеме.

Стоит отметить, что Вадим Андреев представлял «Крылья Советов» 12 мая на общем собрании клубов РПЛ.

14 мая «Крылья» в домашнем матче встречаются с московским «Локомотивом».