Суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП на трассе Самара – Бугуруслан в Самарской области

Авария произошла вечером 1 сентября 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении виновника смертельного ДТП на трассе Самара – Бугуруслан. Авария произошла 1 сентября 2021 года в Кинельском районе, погибли двое человек.

Суд установил, что 46-летний водитель «Скания» ехал из Самары в Бугуруслан. На встречной полосе он столкнулся с «Тойота Ленд Крузер». Водитель и пассажир внедорожника погибли.

– Водитель грузового авто допустил столкновение в нарушение правил дорожного движения, хотя располагал возможностью избежать аварии, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам в колонии-поселении. Он также лишен прав на 2 года.

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