Самарский врач Алена Крестьянская рассказала о ВПЧ и профилактике рака шейки матки

ПАП-тест является одним из основных информативных методов диагностики рака шейки матки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-методист отделения медицинской профилактики Самарского онкологического диспансера Алена Крестьянская рассказала о вирусе папилломы человека и профилактике рака шейки матки.

ВПЧ поражает кожные покровы и слизистые оболочки. Особенность этой инфекции заключается в том, что она может в течение нескольких лет никак себя не проявлять, а в итоге привести к развитию различных заболеваний.

Вирус папилломы человека считается пусковым фактором в развитии онкологических заболеваний. Сейчас известно более 200 типов ВПЧ, некоторые из них поражают кожу и слизистые, а другие могут вызвать онкологические заболевания женских и мужских половых органов.

Среди лиц, живущих активной половой жизнью, папиллома может быть и у мужчин, но у женщин она вызывает более серьезные последствия, являясь одной из основных причин развития рака шейки матки. Заболевание характеризуется развитием злокачественной опухоли, прорастающей из слизистой оболочки шейки матки.

Важную роль в предупреждении развития болезни играет профилактика: регулярные профилактические осмотры у гинеколога рекомендуется проходить всем женщинам, даже если нет жалоб. Врач берет мазок для проведения цитологического исследования (ПАП-тест). Это один из основных информативных методов диагностики рака шейки матки.

Первое цитологическое исследование врачи настоятельно рекомендуют пройти в 21 год. Если результат в норме, то повторять обследование нужно не реже одного раз в три года. К другим мерам профилактики относят соблюдение личной гигиены женщины и здорового образа жизни.

Также важно предупреждение инфекций, передаваемых половым путем, использование барьерной контрацепции и своевременное лечение фоновых (предраковых) заболеваний.

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