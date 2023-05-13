Председатель правительства Самарской области поучаствовал в заседании федерального штаба

Речь шла о реализации нацпроектов, выполнения госпрограмм. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 11 мая 2023 года, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в заседании президиума штаба комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.

Речь шла о реализации нацпроектов, выполнения госпрограмм и освоении средств, направленных в регионы в рамках механизма инвестиционных бюджетных кредитов. Самарская область активно участвует в федеральных проектах и программах, взаимодействует с федеральным центром и институтами развития.

Высокие показатели у региона отмечаются в реализации нацпроектов «Жилье и городская среда», «Образование», «Здравоохранение», «Демография», а также региональных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».

В 2023 году в семи муниципалитетах появятся новые скверы, парки, бульвары, набережные. Благодаря инвестиционному бюджетному кредиту идет строительство конечной станции первой линии самарского метро. С привлечением финансирования Фонда национального благосостояния обновляются водоводы, насосные станции, объекты теплоснабжения.

В ходе совещания стало известно, что Самарская область выполняет показатели практически по всем направлениям реализации национальных приоритетов и госпрограмм. Так, к маю завершена контрактация на строительство практически всех объектов капитального строительства.

Так, будут благоустроены 303 дворовых и 141 общественная территория, введены в эксплуатацию 22 комплекса очистных сооружений и 25 объектов водоснабжения, реализованы четыре проекта в сфере тепло- и водоснабжения на территории Самары, Жигулевска и Красноармейского района.

Также построят детский сад на улице Стара-Загора в Самаре, крытый футбольный манеж, «Южный» пансионат для инвалидов, дом-интернат для пожилых, объект социального обслуживания на 8-й просеке и девять школ.

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