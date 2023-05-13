Пассажир такси пострадал в столкновении «Лады» и Toyota в Самаре

Парня с места ДТП госпитализировали в медицинское учреждение с травмой ноги. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 12 мая, в 07:45 в Самаре 52-летний водитель автомобиля LADA Largus, который перевозил пассажира в качестве такси без соответствующего разрешения, врезался в Toyota.

— ДТП произошло в районе дома № 94 по улице Льва Толстого. Он проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota,

За рулем иномарки находился 33-летний водитель, который с мая 2022 года привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД четыре раза. За этот же промежуток времени водитель «Лады» нарушал ПДД 26 раз.

В аварии пострадал 27-летний пассажир отечественной легковушки. Парня с места ДТП госпитализировали в медицинское учреждение с травмой ноги.

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