Школьник из Самары стал бронзовым призером 57-й международной Менделеевской олимпиады

В состав российской сборной вошли 10 человек из семи регионов. Фото: пресс-служба губернатора Самарской области

Десятиклассник Самарского регионального центра для одаренных детей Лев Аввакумов стал бронзовым призером 57-й Международной Менделеевской олимпиады по химии. Она проходила с 1 по 6 мая 2023 года в Казахстане.

Отмечается, что по содержанию Менделеевская олимпиада считается самой трудной и одной из самых интересных олимпиад в мире. Всего в ней участвовали 113 школьников из 21 страны. В состав российской сборной вошли 10 человек из семи регионов.

Было разыграно 34 бронзовых, 23 серебряных и 11 золотых наград. Льва Аввакумова к интеллектуальным стартам подготовила команда наставников – педагогов Самарского регионального центра для одаренных детей.

Напомним, центр был создан по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. На сегодняшний день там обучаются более 200 талантливых ребят. Благодаря мерам господдержки были отремонтированы учебные корпуса и закуплено высокотехнологичное оборудование для лабораторий.

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