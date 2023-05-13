В Самаре продолжается переустройство инженерных сетей в зоне строительства метро

Отмечается, что вынос газовых коммуникаций не предусмотрен. Фото: администрация Самары

В Самаре в ходе возведения станции метро «Театральная» продолжается переустройство инженерных коммуникаций. О дальнейших планах сообщили в городской администрации.

Так, на перекрестке улиц Вилоновской и Галактионовской в ближайшее время будет переустроен 800-миллимитровый водовод. После этого специалисты начнут переустраивать две газовые магистрали диаметрами 300 мм и 400 мм, среднего и высокого давления. Во время эксплуатации станции сети должны быть в специальных футлярах.

Отмечается, что вынос газовых коммуникаций не предусмотрен. В существующих локациях смонтируют новые трубы, защищенные футлярами. Также остро стоит вопрос сохранности объектов культурного наследия регионального значения, попадающих в зону строительства.

В скором времени должно быть готово заключение на новые технические решения в отношении «Дома на усадьбе мещан Аржановых». Там планируется создать геотехнический барьер с помощью грунтоцементных свай под основанием здания.

А в районе перекрестка улиц Полевой и Ново-Садовой пока занимаются вспомогательными работами. Ожидается приезд автокрана из Москвы и поставка комплектующих для второго тоннелепроходчика.

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