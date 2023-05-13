Завод по производству лимонадов строят в селе Самарской области

Производство планируют запустить осенью 2023 года. Фото: правительство Самарской области

В Сызранском районе Самарской области идет строительство завода по производству напитков. Губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей поездки проинспектировал ход работ.

Завод компании «Стенька» строят вблизи села Ивашевка. Место было выбрано неслучайно. По словам директора предприятия, там хорошие запасы воды, которая отличается своими качествами. Географическое положение является выгодным также в плане близости ко всем ключевым трассам и охвату соседних регионов.

Благодаря новому заводу в дальнейшем будет создано около 100 рабочих мест. Компания планирует выпускать бутилированную питьевую воду, лимонады, соки и сокосодержащие напитки. Производство планируют запустить осенью 2023 года, а выпускать будут около 700 тысяч бутылок в сутки.

Директор предприятия поблагодарил Дмитрия Азарова за помощь в реализации проекта. Так, для развития бизнеса был создан «зеленый коридор», закрыты вопросы по проведению коммуникаций и их присоединению к производственной площадке, получена лицензия на добычу воды. Также для завода построят новую дорогу, чтобы большегрузы шли не через село.

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