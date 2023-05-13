Самарские полицейские задержали парня, который скрывался от правоохранителей Армении

Автомобиль с сильно затемненными стеклами остановили для проверки документов. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полицейские задержали местного жителя, который скрывался от правоохранительных органов республики Армения.

— На Красноглинском шоссе инспекторы ДПС в потоке машин заметили автомобиль «Лада 217220» с сильно затемненными стеклами и остановили его для проверки документов, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Выяснилось, что показатели тонировочной пленки на стеклах машины не соответствуют ГОСТу технического регламента. За это водителю назначили административный штраф в размере 500 рублей.

А проверка по учетам показала, что 22-летний водитель находится в федеральном розыске. Парень скрывался от правоохранительных органов республики Армения. Его доставили в отдел полиции и передали информацию инициатору розыска. Автомобиль молодого человека помещен на специализированную стоянку.

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