Аграрии впервые вывели новый сорт твердой озимой пшеницы в Самарской области

Сейчас новый сорт твердой озимой пшеницы уже внесен в госреестр. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области впервые вывели новый сорт твердой озимой пшеницы. Аграрии региона представили его губернатору Дмитрию Азарову на предприятии «Кошелевский посад» в Сызранском районе.

По зимостойкости новый сорт «Кошелевская» приближается к мягкой озимой пшенице, при этом он обладает всеми качественными преимуществами твердой: по содержанию белка, клейковины, стекловидности. Также у него высокая степень засухоустойчивости, к полеганию, осыпанию, прорастанию зерна в колосе и основным болезням колосовых.

Сорт уже показал достойный результат в Государственных испытаниях и хорошую урожайность, а именно 63 центнера с одного гектара. В этом году пшеницу будут размножать, чтобы пополнять семенной фонд аграриев региона.

Теперь сорт твердой озимой пшеницы «Кошелевская», созданной в Самаркой области, внесен в госреестр. Мука из такого сорта подойдет для производства макаронных изделий. Глава региона поздравил аграриев с таким успехом.

Дмитрий Азаров поинтересовался, как на работе предприятия сказались беспрецедентные санкции, которые были введены со стороны недружественных государств. По словам учредителя Кошелевского посада, были вовремя закуплены все необходимое сырье, запчасти для оборудования. Отмечается, что сейчас спрос на продукцию предприятия вырос.

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