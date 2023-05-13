Глава Самары проверила ход строительства детского сада № 332 в Промышленном районе

В здании бассейна ведется внутренняя чистовая отделка. Фото: телеграм-канал Елены Лапушкиной

В субботу, 13 мая, глава Самары Елена Лапушкина проверила ход строительства детского сада № 332 в Промышленном районе и бассейна в Куйбышевском районе.

— Детский сад очень ждут жители района. Сейчас на объекте трудится достаточное количество рабочих, закуплены все отделочные и строительные материалы. Подрядчик укладывается в заявленные сроки сдачи, — написала мэр в своем телеграм-канале.

Отмечается, что чистовые и черновые работы производятся параллельно на разных этажах, это позволяет максимально задействовать все трудовые ресурсы. А в здании бассейна ведется внутренняя чистовая отделка, на следующей неделе начнутся испытания гидроизоляции чаши бассейна, после этого специалисты будут укладывать плитку.

Все необходимое современное оборудование для водоподготовки и водоочистки уже установлено и готово к эксплуатации. Еще ведутся работы по инженерным коммуникациям. По поручению Елены Лапушкиной в ближайшее время также приведут в порядок прилегающую территорию.

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