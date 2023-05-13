Один из самых актуальных вопросов жен военнослужащих касался отпусков бойцов. Фото: правительство Самарской области

Три дня подряд глава региона Дмитрий Азаров встречается с семьями участников СВО в разных районах Самарской области. После общения с бойцами на Донбассе губернатор провел встречи с их близкими в Октябрьске, Шигонском и Сызранском районах.

Один из самых актуальных вопросов жен военнослужащих касался отпусков бойцов. По словам женщин, некоторые не были дома с осени. Дмитрий Азаров отметил, что в некоторых специалистах сейчас есть острая нужда, и их пока некем заменить. Глава региона пообещал уточнить хотя бы предварительные сроки.

На каждую встречу с родными бойцов губернатор приглашает министров социального блока правительства и глав муниципалитетов. Отмечается, что большинство родственников говорят о хорошем контакте с местными властями и их пристальном внимании к проблемам.

По каждому обращению, которые возникают в ходе встреч, Дмитрий Азаров сразу дает конкретные поручения. Также отдельно обсуждается необходимая помощь бойцам на передовой. Глава региона отметил, что участникам спецоперации регулярно направляются квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи, радиоэлектронной борьбы и др. Так, сейчас к отправке готовится очередная партия спецсредств и техники.

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