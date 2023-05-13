Шесть новых автобусов пополнили автопарк общественного транспорта Сызрани

Автобусы приобретены на средства федеральной субсидии. Фото: Андрей Савельев

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал автотранспортному предприятию Сызрани ключи от шести новых автобусов. Они будут использоваться на муниципальных маршрутах.

— Для меня очень важно, что эти автобусы мы приобретаем благодаря достижению регионом лидерских позиций по исполнению нацпроектов. По итогам 2022 года мы получили федеральную субсидию в размере 900 миллионов рублей и решили их направить на обновление общественного транспорта, — рассказал глава региона.

Эффективность региональных управленческих команд оценивают уже четвертый год подряд. В региональном правительстве отметили, что Самарская область всегда находится в группе лидеров.

Ранее восемь новых автобусов для муниципальных перевозок получили Похвистневский район, города Похвистнево и Отрадный, еще 36 автобусов передали пассажирским предприятиям Тольятти и Новокуйбышевска. В числе приобретаемого транспорта есть и новые трамваи для Самары.

— Только благодаря настойчивому труду и системности мы из года в год привлекаем дополнительные средства в наш регион из федерального бюджета. Надеюсь, что планку не снизим и в дальнейшем будем среди лидеров, — заключил Дмитрий Азаров.

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