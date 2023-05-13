В Самаре руководитель организации обвиняется в мошенничестве и хищении 4 млн рублей

В поддельных документах компани указала, что вывезла отходы для утилизации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре руководитель организации, которая занималась благоустройством придворовых территорий многоквартирных домов в областном центре, обвиняется в мошенничестве.

— Директор ООО «СтройЦентр», выполняющего субподрядные работы, представил в администрации Самарского, Ленинского и Октябрьского районов поддельные контрольные талоны, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

В них была указана передача компанией строительных отходов, в числе которых щебень, асфальтная крошка, лом асфальта бетона и другие, на утилизацию в АО «Экология Сервис» (полигон Водино).

На самом деле отходы для утилизации вывезены не были. Таким образом, бюджетные средства на общую сумму свыше 4 миллионов рублей, полученные от муниципальных контрактов, были похищены. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

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