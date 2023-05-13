Пьяный подросток ехал на автомобиле каршеринга по Московскому шоссе в Самаре

В присутствии законного представителя у подростка выявили признаки опьянения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 13 мая, в Самаре полицейские остановили автомобиль каршеринга, за рулем которого находился пьяный 17-летний парень.

— В 8:20 инспектор ДПС при несении службы на 23 км Московского шоссе заметил автомобиль Volkswagen Polo, который ехал по объездной дороге и остановился рядом со стоящими на обочине контейнерами ТБО и ТКО, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудник Госавтоинспекции убедился, что водителю не требуется помощь и проверил его документы. Оказалось, что машиной каршеринга управлял 17-летний житель Самары, а в качестве пассажира сидел мужчина, который оформил краткосрочную аренду транспортного средства.

В присутствии законного представителя у подростка выявили признаки опьянения. Молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Теперь ему грозит административная ответственность. Автомобиль поместили на специализированную стоянку, а с парнем провели профилактическую беседу.

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