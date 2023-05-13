Российские путешественники стали чаще бронировать отели в Самаре в 2023 году

Стало известно, какие города в 2023 году пользуются наибольшим спросом у туристов.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Российские путешественники стали чаще бронировать отели в Самаре. Об этом сообщает RT со ссылкой на сервис OneTwoTrip.
Сервис выяснил, какие города в 2023 году пользуются наибольшим спросом у туристов. Так, на первом месте по увеличению числа заказов оказался Владикавказ. Так, за год спрос на отдых в Северной Осетии вырос в пять раз. Второе заняла Пермь, а Самара расположилась на третьем месте.
В этом году в Самаре россияне забронировали в четыре раза больше гостиниц, чем в 2022-м. Также выросла популярность Екатеринбурга (спрос на отели увеличился в 3,7 раза), Иркутска (в 3,3 раза), Красноярска и Ессентуков (в три раза).
Востребованным оказался и отдых в Мурманске, Махачкале, Анапе, Барнауле, Кирове, Лазаревском, Пятигорске и Витязево.
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