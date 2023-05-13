Два друга «захотели приключений» и угнали автомобиль в Самарской области

Владелица машины оставила в замке зажигания ключи. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Кинель-Черкасском районе Самарской области 1 мая у 46-летней жительницы похитили автомобиль «ВАЗ-21102». Оказалось, местные парни просто решили покататься.

— Накануне днем женщина припарковала возле своего частного дома незапертый автомобиль, оставив в замке зажигания ключи. А утром обнаружила пропажу, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские нашли похищенную машину на одной из улиц Кинель-Черкасс возле автобусной остановки. Выяснилось, что транспортное средство угнали ранее судимый за угон 22-летний парень и его 20-летний друг, который к уголовной ответственности не привлекался.

По словам молодых людей, они выпивали и им «захотелось приключений». Поэтому в три часа ночи парни выбрали автомобиль, оттолкали его от дома, где он был припаркован, завели найденным ключом и некоторое время катались по селу, потом бросили и разошлись по домам.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, а хулиганы находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Транспортное средство вернули законной владелице.

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