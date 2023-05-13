Пожар разгорелся поздно вечером

В Тольятти вспыхнул сильный пожар в покрасочном цехе завода по производству дверей Ferroni 13 мая 2023. Площадь пожара составила тысяч квадратных метров.

По сообщению ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 22.22. Пожар начался в цехе на Поволжском шоссе, 3.

- Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение цеха, площадь пожара составила 1000 кв.м, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области. - Для тушения пожара привлечены 72 человека, 23 ед. техники.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, однако работников эвакуировали.