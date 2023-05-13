Появилось видео эвакуации людей из пылающего цеха завода Ferroni в Тольятти 13 мая 2023 года. Десятки человек бегом покидали помещение.

Пожар в покрасочном цехе разгорелся вечером 13 мая 2023 года. Сообщение на пульт дежурного поступило в 22.22.

Как сообщили в МЧС, пожарные привлечены по повышенному рангу вызова – Пожар №3. - В настоящий момент происходит открытое горение цеха, площадь пожара составляет 6000 кв.м. Для тушения пожара привлечены 104 человека, 33 ед. техники, в том числе от МЧС России 79 человек, 22 ед. техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены ПНС, АР и пожарный поезд со станции «Самара», - сообщили в МЧС.

Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 15 человек.