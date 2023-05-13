В Тольятти тушат крупный пожар. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал крупный пожар на заводе по производству дверей в Тольятти. ЧП произошло на заводе «Феррони» 13 мая 2023

О пожаре незамедлительно доложили губернатору. Дмитрий Азаров заверил, что находится в постоянном контакте с МЧС, а сотрудники ведомства принимают максимальные усилия по тушению огня. - Все силы направляем на то, чтобы остановить распространение пожара, не допустить большего ущерба. Привлекаем для тушения дополнительные силы и средства. Откликнулось руководство компаний КуйбышевАзот, Транснефть - их средства усилят группировку МЧС, - прокомментировал Дмитрий Азаров.

Как сообщает ГУ МЧС, на данный момент покрасочный цех горит на площади 6 тысяч квадратных метров, ранг пожара повышен до третьего. Проведена эвакуация персонала, из цеха выведено 15 человек. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.