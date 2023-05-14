В Самарской области 14 мая 2023 года может пойти град

Ожидается майская гроза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В это воскресенье, 14 мая 2023 года, синоптики Приволжского УГМС объявили в Самарской области желтый уровень погодной опасности. Причиной стала ожидаемая гроза, а также вероятность выпадения града.

- Днем 14 мая 2023 года в Самарской области и в Самаре ожидается гроза, возможен град с сохранением вечером. При грозах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, - сообщили синоптики.

Сотрудники МЧС предупреждают самарцев об опасности и рекомендуют во время грозы не выходит из дома, отключить электроприборы и освещение. Если непогода застала на улице, нельзя прятаться под деревьями и слабозакрепленными конструкциями. Автомобилистов в свою очередь просят отложить дальние поездки и не ставить машины под деревьями во избежание несчастных случаев.